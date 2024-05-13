القاهرة الإخبارية: الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى الكويت التخصصى فى رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 11:30 صباحاً - أفاد مراسل قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل، الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى الكويت التخصصي في رفح الفلسطينية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويتوعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، باجتياح كامل لمدينة رفح الفلسطينية، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة، 7 أكتوبر الماضي، ويطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة".

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.