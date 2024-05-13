نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر التليجرام.. تداول صور امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للأول الثانوي بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت عبر جروبات الغش على تطبيق "تليجرام"، صور يزعم المسئولون عن الجروبات أنها لأسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للصف الأول الثانوي الترم الثاني، بمحافظة القاهرة، الذي يؤديه الطلاب اليوم الاثنين.

وزعم أدمن أحد الجروبات أن الصور مسربة من داخل اللجان الامتحانية، وأنه سيتم حل الأسئلة ثم نشرها مرة أخرى، ليتمكن الطلاب من الحل.

ومن جهتها؛ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تُحقق فيما تم تداوله من صور بزعم أنها لأسئلة امتحان اللغة الاجنبية الثانية، الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي، للتأكد من صحتها من عدمه، وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حال تطابق الأسئلة المتداولة مع الامتحان الحقيقي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة تعليمات لعقد الاختبارات سواء الإلكترونية أو الورقية للصفين الأول والثاني الثانوي العام.



وجاءت التعليمات كالتالي:



1-تبدأ ٨ مايو وتنتهي ٢٣ مايو.



2-الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية.



3-سيوضع الامتحان من خلال موجه أول المادة.



4- الامتحان في كل مادة: أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.



5- طلاب المدارس الحكومية الذين استلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت ستكون أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% على التابلت، والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا.



6-أداء الامتحان ورقيًا سواء اختيار من متعدد أو مقاليًا، للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت، والمدارس التي ليس بها إنترنت.

7-في حالة حدوث مشكلة تقنية في أي مادة أثناء أداء الامتحان على التابلت يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.



8-الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني، وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة.



9-لا انقطاع للكهرباء في أي مدرسة أثناء فترة الامتحانات.. من يوم ٨ مايو حتى ٢٠ يوليو.



10- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.



11- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.



12- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.



13- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.



14- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة– الصف– المادة– الزمن– الدرجة– الفصل الدراسي».