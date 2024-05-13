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شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من عمليات التجديد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من عمليات التجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الاثنين، مسجد السيدة زينب بالقاهرة، حيث كان في استقباله الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف المصرية.

واستعرض وزير الأوقاف لشيخ الأزهر أعمال التجديدات في المسجد والتي امتدّت لتشمل المقصورة الجديدة للضريح، والترميمات الأثرية داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، والزخارف المعمارية، والتطوير الشامل لخدمات المسجد ومرافقه، وباحاته ومآذنه، مطلعا فضيلته على التخطيط العام لعملية التجديد ومراحل تنفيذها.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لجهود الدولة وحرصها على رعاية وترميم المساجد والآثار الإسلامية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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