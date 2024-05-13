البحوث الإسلامية يصدر عدد ذي القَعدة من مَجلة الأزهر مع ملف خاصٍّ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 12:31 مساءً - أصدر مجمع البحوث الإسلامية عدد شهر (ذي القَعدة) لعام 1445هـ من مَجَلَّة الأزهر الشريف، التي تُتاح بشكل دوري أوَّل كلِّ شهر عربي، متضمِّنًا ملفًّا خاصًّا عن الأشهُر الحُرُم والحجِّ.

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر: إنَّ عدد المَجَلَّة لهذا الشهر له طابع خاصٌّ؛ إذْ إنَّ صدوره يأتي بالتزامن مع شهر (ذي القَعدة)، أحد الأشهُر الحُرُم الأربعة التي يزداد فيها الأجر والثواب، وقُبيل أداء شعيرة الحج.

وأضاف «عيَّاد» أنَّ مجلة الأزهر تهدف من خلال نَشْر هذا الملف إلى تقديم موضوعات متعلِّقة بالنصائح والإرشادات حول كيفية اغتنام هذه الأشهُر الفضيلة، وكيفية أداء العبادات فيها على أكمل وجه، وكذا التوجيهات الشرعية الصحيحة للحُجَّاج، وتعريفهم أحكامَ الحجِّ ومناسكَه؛ بما يُسهم في أداء هذه الفريضة على أكمل وجه.

وأثنى رئيس تحرير المجلة على الجهود المبذولة من قِبَل هيئة تحرير مَجَلَّة الأزهر في إعداد ملف العدد، مبيِّنًا أنَّ هذا الملف قد ضمَّ عددًا من المقالات المهمَّة؛ أبرزها: (الحج المبرور) لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين، و(رحلة إلى الله) للأستاذ الدكتور محمد أبو شهبة، و(مِن بلاغة آيات الحجِّ والعُمرة في القرآن الكريم) للأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، و(شهر ذي القَعدة وتصحيح الأفكار الخاطئة) للأستاذ الدكتور محمد رمضان أبو بكر، و(الأشهُر الحُرُم وتحقيق السَّلام النَّفسي والمجتمعي والعالمي) للدكتور محروس رمضان عبد العال.

من جانبه، دعا الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية والمشرف على إصدار المجلة، السادةَ قرَّاء المجلة إلى الاستفادة من هذا الملف القيِّم، والاطلاع على المعلومات المهمَّة التي يقدِّمها عن الأشهُر الحُرُم، وفريضة الحجِّ؛ حتى يؤدُّوا حجَّهم على أكمل وجه، وينالوا ثوابَه وجزاءَه من الله تعالى.

وأشار «خليل» إلى أنَّ المَجلة قد أصدرت كتابَين هديَّة للقرَّاء، مِن تقديم: فضيلة أ.د. نظير عيَّاد؛ وهما بعنوان: (الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديثة ج2) للأستاذ الدكتور محمد كمال الفقي، و(حجّ بلا مخالفات وعُمرة بلا مؤاخذات) للأستاذ الدكتور حمدي عبد المنعم شلبي، الذي يقدِّم توضيحاتٍ مهمَّةً عن كيفية أداء الحجِّ، متضمِّنًا مجموعةً من الصور الفوتوغرافية الشَّارحة لمناسك الحجِّ.

وتُباع مجلة الأزهر التي صدر العدد الأول منها في عام 1349هـ= 1930م، بخمسة جنيهات فقط، كما أنَّ باب الاشتراكات فيها مفتوح من خلال التواصل مع الإدارة العامَّة لمَجلَّة الأزهر بمجمع البحوث الإسلامية في شارع الطيران بمدينة نصر، أو عبر التواصل مع قِسم الاشتراكات بمؤسَّسة الأهرام.