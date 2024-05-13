السيسي: العبء المالى لـ9 ملايين ضيف فى مصر 10 مليارات دولار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 01:32 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن سكان مصر يبلغ 106 ملايين نسمة بالإضافة الى ضيوف مصر الذين يصل عددهم إلى 9 ملايين، مضيفا: " لما الدكتور مصطفى مدبولي قال ان العبء المالى علينا من هذا الموضع يصل إلى 10 مليارات دولار، كتير أتكلم وقال معقول يعنى الرقم ده؟".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل للتنمية المستدامة:" لو إحنا بندى متوسط الميه اللى هو أقل معدل عندنا 500 متر فى اليوم في 9 ملايين يبقا 4.5 مليار متر فى السنة، لو عملهم محطات تحلية أو محطات معالجة ده بتكلف أرقام كبيرة قوى".