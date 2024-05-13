الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع "مستقبل مصر"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 01:33 مساءً - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع "مستقبل مصر".

كما شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موسم حصاد بعض أنواع الفاكهة وأول تجربة في مصر لاستخدام الميكنة في حصاد قصب السكر.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مقر المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمحور الضبعة.

ويعد مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الخارج ويسـاهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.