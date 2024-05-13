نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل "أطباء القاهرة": مصر تمتلك مقومات جذب السياحة العلاجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مينا سمعان، وكيل نقابة أطباء القاهرة، إن مصر يمكن أن تتحول لمنطقة جذب للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط بما تمتلكه من كوادر طبية مشهود لها عالميًا بالكفاءة في كافة التخصصات.

وأضاف سمعان أن النظام الصحي في مصر قد شهد تطورًا كبيرًا على صعيد البنية التحتية والتجهيزات الطبية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ولا زلنا نتطلع للمزيد في ظل التطور العلمي والعالمي السريع على صعيد التقنيات الطبية والذكاء الاصطناعي.

وأوضح وكيل النقابة أن تأخر صدور قانون المسؤولية الطبية أدى إلى زيادة إقبال الكفاءات الطبية على الهجرة والبحث عن فرص العمل بالخارج، بينما يمكن لهؤلاء أن يكونوا نواة لانطلاقة كبرى للسياحة العلاجية في مصر.

وتابع؛ على مدار 8 سنوات لم تتوقف الجهود النقابية للمطالبة بإقرار قانون المسؤولية الطبية، بينما لا يزال مئات الأطباء يُسألون جنائيًا عن مضاعفات طبية وأخطاء طبية غير مقصودة، ويواجه البعض عقوبات مشددة بالسجن.

وأكد سمعان أن الوضع الحالي يحتم علينا العودة لمطالبة مجلس النواب بإصدار قانون المسؤولية الطبية والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء في النص على إنشاء هيئة عليا لتلقي الشكاوي من الأفراد والجهات المختلفة وتكون لهذه الهيئة لجان نوعية من أساتذة متخصصين يتولون التحقيق مع الطبيب وكتابة تقريرها وتقديمه للجهات القضائية المختلفة لتوقيع العقوبة المناسبة.