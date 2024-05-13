نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 15 نصيحة للإجابة بشكل صحيح على أسئلة الاختيار من متعدد بامتحانات الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، عن أن أسئلة الاختيار من متعدد هى أرقى وأهم أنماط الأسئلة الموضوعية، حيث أنها تقيس نواتج تعلم مرتفعة المستوى.

وأضاف الخبير التربوي، خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" هذا هو الأمر الذى دفع وزارة التربية والتعليم إلى الاستعانة بها بحيث تشكل ٨٥ % على الأقل من درجات امتحانات كل مادة في الثانوية العامة، مقابل ١٥ % للاسئلة المقالية".

واستكمل الدكتور تامر شوقي،: فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي تمكن الطالب من الإجابة عليها يشكل صحيح:

1- قراءة أسئلة الاختيار من متعدد بشكل جيد وعميق ودون تسرع أو استعجال.

2- محاولة توزيع وقت الامتحان على الأسئلة المختلفة(مثلا في الامتحانات التى تشمل ٤٦ سؤالا مثل مواد الشعب الأدبية والعملية يكون متوسط زمن الإجابة على كل سؤال هو ٤ دقائق تقريبآ )، وبالتالي خذ وقتا جيدا في قراءة كل سؤال بتأن ولا داع للعجلة

3- ضع في اعتبارك توفير بعض الوقت من أزمنة الإجابة على كل سؤال(خاصة بالنسبة للاسئلة السهلة التى لا تحتاج ٤ دقائق ) في مراجعة الامتحان.



4- عدم التسرع في اختيار الإجابة الصحيحة من مجرد قراءة السؤال لأول مرة.



5- عدم الانخداع بوجود كلمة معينة في راس السؤال توحى لك باختيار إجابة معينة مرتبطة بها، لأنها قد تكون موضوعة بشكل يشتت الطالب المتردد عن الإجابة الصحيحة، مثل ان يتم وضع كلمة في راس السؤال ثم وضع نفس الكلمة أو مشتقاتها في احد الاختيارات، وبالتالي يعتقد الطالب أنه الاختيار الصحيح بينما هو اختيار خاطىء.

6- قراءة رأس السؤال بشكل دقيق وكامل لأن واضع السؤال قد يأتي بكلمة في آخر راس السؤال تغير من الإجابة الصحيحة المطلوبة تماما.

7- يأتي مصطلح معين في رأس السؤال وهذا المصطلح موجود في أكثر من درس ولذلك لا بد ان يحدد الطالب ما الدرس الذى يرتبط بالمصطلح من خلال فهمه راس السؤال جيدا لان عدم التحديد يجعل الطالب يختار إجابة قد تكون خاطئة.

8- محاولة الطالب الإجابة على السؤال قبل رؤية الاختيارات أو البدائل حتى يصل إلى الإجابة الصحيحة.

9- عدم تسرع الطالب في الحكم على أى سؤال بأنه سبق أن قام بحله في موضع أخر، لان الاسئلة قد تتشابه في الأمثلة أو الأفكار وتختلف في الإجابة المطلوبة.

10- الوضع في الاعتبار ضرورة دراسة واستيعاب مفاهيم ومصطلحات الدروس المختلفة بشكل جيد لان السؤال قد يأتى لمعرفة قدرتك على تطبيق الفكرة في أمثلة جديدة وليس تسميعها.

11- الوضع في الاعتبار أن تغيير واضع السؤال لكلمة أو حرف واحد في السؤال (مثل وضع أى أداة نفي مثل كلمة لا ) يغير من المعنى والإجابة المطلوبة.

12- التدرب حاليا على حل أسئلة الاختيار من متعدد لا تكتفي باختيار الإجابة الصحيحة فقط على كل سؤال ولكن اكتب (لماذا) هذه الإجابة هى الصحيحة، والاختيارات الأخرى خاطئة لان ذلك التفسير هو الضامن لمدى فهمك الحقيقي للدروس.

13- قم عند الإجابة باستبعاد أكثر الإجابات التى لا ترى إنه ا الإجابة الصحيحة، واستبقي فقط الاجابتين أو الثلاثة التى تتردد فى الاختيار بينها

14- قم أولا بحل الأسئلة الأسهل وأجل الاسئلة الأصعب إلى ما قبل النهاية حتى لا تستنفد وقت امتحانك.



15- لا تترك أى سؤال دون إجابة وفى حالة عدم قدرتك على التعرف على الاختيار الصحيح اختار الأقرب إلى الصحة من وجهة نظرك.



