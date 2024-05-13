نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لدعم الطلاب المبتكرين.. نائب محافظ الجيزة تشارك بفعاليات هاكثون التكنولوجيا الأول بجامعة 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة في فعاليات مؤتمر هاكثون التكنولوجيا الأول لدعم الطلاب المبتكرين الذي اطلقته جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية والذي جاء بمشاركة ١٥٠ طالب بواقع ٤٠ فريق من ١٠ جامعات تكنولوجية مختلفة وذلك في حضور الدكتورة هبة فاروق رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية وجمعيات المجتمع المدني.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدعم المشاركات الطلابية في الفعاليات المختلفة لإثقالهم المهارات والخبرات خاصة التكنولوجية اللازمه لسوق العمل.

وقد أشادت نائب المحافظ بالمشروعات المختلفة التي شارك بها الطلاب مشيرة إلى أن الهاكثون يهدف إلى تشجيع الطلاب على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

لافتا إلى حرص محافظة الجيزة علي مشاركة الطلاب في مثل هذه المؤتمرات وذلك لاطلاعهم على أحدث ما توصل له العلم في شتى المجالات العلمية للإستفادة منها في تطبيق التكنولوجية الحديثة لما فيه صالح المجتمع وتأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية والتكنولوجية بما يحقق رؤية الدولة.

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