نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل "الشباب والرياضة" بالجيزة يتفقد ‏معرض ملابس نادي اينرويل بمركز الصفا للتنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، معرض الملابس الخيري التابع لجمعية نادي اينرويل " نادي الجزيرة الرياضي، المقام بمركز الصفا للتنمية الشبابية.

وذلك بحضور وكيلي المديرية عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب، وإيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور سلامة حميده مدير إدارة شباب العمرانية.

وأكد وكيل الوزارة على أن الوزارة بقيادة الدكتور اشرف صبحي تهتم بمثل هذه الأنشطة الإجتماعية بجانب الأنشطة الرياضية والشبابية المختلفة لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تفيد جميع الفئات والأعمار وتوفر احتياجاتهم ولا تتوانا عن تقديم كل ما يهم المترددين عليها.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض يستمر لأيام بالمركز تزامنًا مع دخول موسم الصيف ويوفر عدد كبير من الملابس بأسعار رمزية مما يتناسب مع ذوي الدخل المحدود.

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