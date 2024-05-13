نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 محطات جديدة.. كل ما تريد معرفته عن الخط الثالث لمترو الأنفاق (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل ومحافظة الجيزة، بدء التشغيل التجريبى بالركاب لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والممتد من محطة التوفيقية حتى محطة جامعة القاهرة صباح يوم الاربعاء القادم الموافق 15 مايو 2024.

ومن ناحية آخرى سيتكرر اسم محطة الكيت كات كثيرا لدى ركاب وإذاعة المترو، نظرا لأن خط المترو ينقسم لخطين عندها ليتجه خط شمالًا باتجاه مناطق امبابة والدائرى ومحور روض الفرج، وخط آخر يتجه جنوبا ناحية مناطق المهندسين والعجوزة والدقى وجامعة القاهرة وهى مسار الـ5 محطات الجديدة.

ومع إضافة 5 محطات مترو جديدة للجمهور، ستكون محطة الكيت كات محطة انتظار لبعض الركاب، فكل قطار سيكتب على مقدمته الاتجاه الخاص به "اتجاه محور روض الفرج أو اتجاه جامعة القاهرة، بالإضافة إلى إضافة رسالة تنبيه للركاب عند الاقتراب لمحطة الكيت كات بأن هنا سيتجه القطار ناحية " محور روض الفرج أو اتجاه جامعة القاهرة" وعلى الركاب الذين يريدون الاتجاه الآخر من الخط النزول في محطة الكيت كات وانتظار القطار التالى المتجه للاتجاه الآخر من الخط.

كما أن ركاب المترو القادمين من ناحية الطريق الدائرى ويردون النزول بمحطات "التوفيقة أو وادى النيل أو جامعة الدول أو بولاق الدكرور أو جامعة القاهرة أو التبديل والنزول إلى الخط الثانى للمترو، أو العكس، عليهم النزول في محطة الكيت كات للتبديل بين التفريعتين.

ويبلغ طول المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق 7.1 كيلومتر، والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور والذي يشمل 5 محطـات منهم 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول ) ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية وهى جامعة القاهرة.

وذلك بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي دون ركاب لهذا الجزء والتي اشتملت على إختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية - مكافحة الحريق -...) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الإختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

كما أن التشغيل التجريبي بالركاب لهذا الجزء الاخيرمن الخط الثالث يكون قد تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورا بالكيت كات ثم يتفرع شمالًا حتى محور روض الفرج وجنوبًا حتى جامعة القاهرة.

حيث يمتد هذا الخط بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة وتم تنفيذة على أربعة مراحل ويعتبر اول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ومع الخط السادس الجارى دراسته في محطة العباسية.

كما يشتمل هذا الخط على 3 ورش للعمرة لصيانة الوحدات المتحركة العاملة على الخط (العباسية على مساحة 10 فدان وإمبابة على مساحة حوالى 24 فدان والتى تتم فيهما العمرات الخفيفة للقطارات - السلام والتى تعتبر من أكبر الورش في الشرق الأوسط وإفريقيا وتم تنفيذها على مساحة 65 فدانا ومخصصة لأعمال العمرات الخفيفة والجسيمة للقطارات).

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