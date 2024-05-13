نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد السرعات وأماكن تواجد الرادارات المرورية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت وزارة الداخلية، من خلال غرفة الإدارة العامة للمرور، بخدمات مرورية تتعلق بتحديد السرعات المقررة للمركبات على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية في جميع المحافظات، وقدمت شرحًا تفصيليًا لأماكن تواجد الرادارات.

تهدف هذه الجهود إلى توعية قائدي السيارات بالسرعات المسموح بها وتجنب مخاطر التجاوز على القوانين.

أولًا: السرعات داخل المدن والتجمعات السكنية

بالنسبة للنقل الثقيل مثل المقطورات وأنصاف المقطورات، تكون السرعة المقررة 40 كيلومتر في الساعة، أما باقي المركبات فيجب ألا تتجاوز سرعتها 60 كيلومتر في الساعة.

ثانيًا: السرعات المقررة على الطرق الرئيسية

حددت الإدارة العامة للمرور السرعات المقررة للمركبات الكبيرة مثل المقطورات وأنصاف المقطورات بـ60 كيلومتر في الساعة، أما باقي المركبات فتتراوح سرعتها بين 70 و80 كيلومتر في الساعة، بما في ذلك سيارات نقل الركاب، والدراجات النارية يصل سرعتها إلى 90 كيلومتر في الساعة.

ثالثًا: السرعات المحددة على الطرق الصحراوية

بالنسبة للمركبات القاطرة للمقطورات، تكون السرعة المقررة لها 70 كيلومتر في الساعة، أما مركبات النقل فتكون سرعتها 80 كيلومتر في الساعة.

أما مركبات نقل الركاب، فتكون سرعتها 90 كيلومتر في الساعة، وسرعة المركبات الخاصة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة.

بالنسبة لطريق القطامية العين السخنة، تكون السرعة المقررة للمقطورات 70 كيلومتر في الساعة، و80 كيلومتر في الساعة لمركبات النقل، و100 كيلومتر في الساعة للدراجات النارية والأتوبيس، أما المركبات الخاصة فيمكن أن تصل سرعتها إلى 120 كيلومتر في الساعة.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية عن أماكن تواجد الرادارات، وتشمل محاور المشير طنطاوي، التتوعية السائقين بالسرعات وأماكن وجود الرادارات المرورية في مصر