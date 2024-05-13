نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقق للمصريين في الخارج.. خطوات وطريقة حجز الوحدات السكنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرحجز الوحدات السكنية للمغتربين في الخارج أعلى محركا البحث على جوجل، وكذلك التفاصيل الخاصة بكراسة الشروط والاوراق المطلوبة لـ حجز الوحدات السكنية للمصريين المغتربين في الخارج.

وكشف المهندس عمرو خطاب، المحدث باسم وزارة الإسكان، التفاصيل الكاملة لخطوات وإجراءات حجز المصريين المغتربين بالخارج لـ الوحدات السكنية في مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

خطوات حجز الوحدات السكنية للمغتربين في الخارج



وأوضح «خطاب» في مداخلة هاتفية اليوم الإثنين ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتعين على المصريين بالخارج الراغبين في تسجيل الوحدات السكنية إتباع خطوات وطريقة حجز الوحدات السكنية للمغتربين في الخارج كما يلى:

-الدخول على موقع هيئة المجتمعات العمرانية.

-الوصول إلى موقع حجز شقق المصريين بالخارج لتحويل مبالغ الحجز.

- اختيار حجز الوحدات السكنية.

-إدخال بيانات المتقدم للحصول عليها.

- اختيار الوحدة السكنية في المكان المرغوب فيه.

-إجراء التحويل الإلكتروني بمبالغ جدية الحجز بالدولار الأمريكي.

الموقع الإلكتروني لحجز الوحدات السكنية للمصريين المغتربين بالخارج:

وأشار متحدث وزارة الإسكان، إلى أن كراسة الشروط، والمواقع الخاصة بـ الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وكذا قطع الأراضى المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية، متاحة على الموقع الإلكتروني للمشروع.

ويجب أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل الموعد المحدد سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.

حجز الوحدات السكنية للمصريين المغتربين بالخارج

ويجب على الراغبين في حجز الوحدات السكنية تحميل كافة الأوراق المطلوبة ومعرفتها جيدًا ثم قراءة كراسة الشروط.