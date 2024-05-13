نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة حياة كريمة تعلن توفير مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مبادرة حياة كريمة، عن توفير مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة2024، على أن تكون المراجعات متاحة عبر موقع حياة كريمة، حيث من المقرر أن يبدأ بث المراجعات من اليوم بمادة الفلسفة والمنطق، وينتهي من بث المراجعات في 27 مايو الجاري بمادة الفيزياء.

وقالت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية عن جدول المراجعات النهائية للطلاب: «جاهزين نلم المنهج في 10 أيام؟ مبادرة تقدر في 10 أيام هتوفرلك مراجعات مجانية بالكامل لطلاب الثانوية العامة من على موقع حياة كريمة وأبليكيشن تعليمي، بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع».

يذكر ان حددت وزارة التربية والتعليم، انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العانة 10 يونيو المقبل، وجاء جدول امتحانات المواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة للعام 2024:

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضه:

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية:

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق