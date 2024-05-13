عاجل - تعليق ناري من الرئيس السيسي بشأن الدولار وكواليس انهيار العملة الخضراء في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - تعليق ناري من الرئيس السيسي بشأن الدولار وكواليس انهيار العملة الخضراء في مصر.. قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولار كان وما زال يمثل تحديا، معلقا بالقول: "كان عندنا تحدى الدولار وما زال.. قلتلهم لازم تعملوا إذا كنتم عاوزين تتجاوزوا مشكلة الدولار فى مصر لازم تخلوا المنتج المحلى ضخم جدا، علشان يغطى المطلب بتاع البلد، ولو فيه فرصة تصدر بره تصدر أى إنتاج زراعى وصناعي".

وعن إنشاء الصوامع، أكد الرئيس السيسى خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل للتنمية المستدامة: "قلتلهم مقدرش اعمل صوامع الا بالجنيه المصرى لو فيه شركة تزود المكون المحلى وتقدر تخلى الصوامع بالجنيه انا مستعد اتعاقد.. قالوا ايوه..اتكلمنا فى 500 الف طن خدوهم بالمصرى وعملوا مكون محلى زودوه علشان ميبجوش حاجة من بره يبقا كده انا استفدت لما ادخل الخدمة نص مليون طن خلال سنة وشهرين ده مش قليل، ولو انا محتاج اكتر مستعد اعمل تانى علشان يبقا كل إنتاجنا من المحاصيل المختلفة الذرة والقمح والأرز يبقا ليه مناطق تخزين محترمة".