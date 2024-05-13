حسام حسن: لا يوجد لاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر.. والروح ليست كافية لظهور اللاعبين بمستوى قوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 06:32 مساءً - كشف حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، أنه لا يكفى 3 أيام فقط لتجهيز اللاعبين فى معسكر منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو، وطلبى هو ضم اللاعبين قبلها بـ5 أيام فقط.

وقال حسام حسن، فى تصريحات صحفية، "خلال متابعتى لمباريات بطولة الدورى لا يوجد لاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر، والمستوى الفنى للدورى غير مرض بسبب ضعف الأداء".

وأضاف حسام حسن، "منتخب مصر يضم 8 لاعبين محترفين فقط فى المقابل منتخب بوركينا فاسو يضم 27 لاعب محترف وغينيا 26 لاعبا والأعمار السنية لهم أقل من 27 عاما، ومطالب منى بناء جيل جديد للفراعنة".

وتابع حسام حسن، "أحتاج فقط تجهيز اللاعبين المحترفين فى ظل انتهاء مباريات فريقهم فى الدوريات الأوروبية قبل التجمع ب10 أيام لذلك يحتاج تدريبات بدنيه بسبب الراحة ".

وأضاف حسام حسن، "75 ٪؜ من اللاعبين فى الأهلى والزمالك هم القوام الأساسى لمنتخب مصر".

واختتم حسام حسن حديثه قائلا، "الروح ليست كافية لظهور اللاعبين بمستوى قوى، ولابد من التنظيم والتطوير فى الأداء للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية".