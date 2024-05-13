حسن نصر الله يقر مواصلة إسرائيل جنى الخسائر الاستراتيجية رغم دعم واشنطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 07:29 مساءً - قال الأمين العام لحـزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن القضية الفلسطينية تتصدر العالم بعد أحداث 7 أكتوبر، مضيفا أن إقامة دولة فلسطينية سيكون الانتصار الأكبر والحل للقضية.

وشدد خلال كلمة له بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، على العالم إيجاد حل للعدوان على فلسطين، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل جنى الخسائر الاستراتيجية رغم دعم واشنطن.

ولفت إلى أن جبهات لبنان واليمن والعراق والضفة تكمل جبهة غزة، مضيفا أن الداخل الإسرائيلي يجمع على فشل العدوان على غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.