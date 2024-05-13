متحدث الزراعة: أكثر من 350 ألف فدان تمت إضافتها للأراضى المستصلحة زراعيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 07:29 مساءً - أكد المهندس محمد القرش، معاون وزير الزراعة، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن هناك تنمية شاملة في قطاع الزرعة في ظل القيادة السياسية الحالية غير مسبوقة، مضيفا أن مشروعات التنمية الزراعية توشكى الخير والدلتا الجديدة ومستقبل مصر مساحتها حاولى 1.1 مليون فدان، ومجموع المشروعات الجديدة يبلغ مساحتها أكثر من 4.5 مليون فدان تم إضافتهم في الرقعة الزراعية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن أكثر من 350 ألف فدان تمت إضافتهت للأراضى المستصلحة زراعيا، كما نعمل على مشروعات بنية تحتية تربط المشروعات ببعضها البعض وكذلك ربط المحافظات، وكذلك بناء محطات معالجة المياه التي تعمل على ضخ المياه التي توفر للزراعة مياه صالحة.

وتابع أن الدولة تبذل جهود كبيرة جدا في توفير المياه للزراعة، مؤكدا أن الدولة تهتم في زراعة المحاصيل لاستراتيجية كالقمح والبنجر والعديد من المحاصيل التي توفر للدولة عملة صعبة.