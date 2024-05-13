انطلاق فعاليات مؤتمر اتحاد القبائل العربية الأول وسط حضور كثيف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 07:29 مساءً - انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر اتحاد القبائل العربية الأول، للتعريف بدور الاتحاد في الفترة القادمة في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد في الوقت الراهن، ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر نخبة من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وسبق وأكد اتحاد القبائل العربية وقوفه صفا واحدا خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات، ودعم موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

المتحدث الرسمي للاتحاد، الإعلامي مصطفى بكري، أيضاً سبق وأكد أن عقد المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات المختلفة يأتي تنفيذًا للخطة التي أقرها المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد.

اتحاد القبائل العربية هو اتحاد داعم للدولة المصرية، وسبق وأطلق أول مدينة نموذجية باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الأيام الماضية وبالجهود الذاتية، ويضم القبائل من الصعيد إلى رفح إلى البحر الأحمر إلى مطروح.