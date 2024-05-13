نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تتفقد فصول محو الأمية وتعليم الكبار بقرى منشأة القناطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة انتظام فتح عدد ٤ فصول لمحو الأمية وتعليم الكبار التابعة لمبادرة المحافظة "امسك قلمك واتعلم"، وذلك بقرى الرهاوي وأبو غالب وبهرمس بمركز منشأة القناطر بحضور 120 دارسة.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستمرار في تنفيذ خطه خفض معدلات الأمية لما لها من آثار سلبية على خطط التنمية التي تنفذها الدولة.

وأشارت نائب المحافظ أن المبادرة تقوم على تنفيذ منهج المرأة والحياة والذي يهدف إلى تعليم وتمكين المرأة اقتصاديا وهو منهج تم إعداده خصيصا لذلك بالتعاون مع جمعية حواء المستقبل واعتمد دوليا ومحليا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عبير عصام رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة ومحمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر ومحمد عبد الرحمن مدير عام فرع تعليم الكبار بالجيزة والدكتورة سعاد حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المشروع بالاتحاد والدكتورة سنية بدوي مدير برنامج التعليم بجمعية حواء المستقبل وأعضاء الاتحاد.

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