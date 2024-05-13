المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية للرئيس السيسى: نقف صفا واحدًا معك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 09:32 مساءً - ردد النائب مصطفى بكرى المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية هتافا بالحاضرين لمؤتمر اتحاد القبائل قائلا "تحيا مصر برجالها وشرطتها وقائدها"، وبعث رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا "نحن نقف صفا واحدا خلف الرئيس ومؤسسات الدولة مؤيدين مواقفه وخاصة موقفه فى القضية الفلسطينية".

وأنهى كلمته بعرض فيلم قصير تعريفي عن اتحاد القبائل العربية وأهالى سيناء ودورهم الوطنى التاريخي فى الحفاظ على أمن وسلامة مصر وكيف نشأ الاتحاد وأهدافه.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر اتحاد القبائل العربية الأول، للتعريف بدور الاتحاد في الفترة القادمة في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد في الوقت الراهن، ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر نخبة من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وسبق وأكد اتحاد القبائل العربية وقوفه صفا واحدا خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات، ودعم موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

اتحاد القبائل العربية هو اتحاد داعم للدولة المصرية، وسبق وأطلق أول مدينة نموذجية باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الأيام الماضية وبالجهود الذاتية، ويضم القبائل من الصعيد إلى رفح إلى البحر الأحمر إلى مطروح.