مصادر سيادية تنفي مزاعم إجراء محادثات هاتفية حول أزمة معبر رفح بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 10:28 مساءً - نفت مصادر سيادية مصرية ما ذكر فى تقارير إعلامية زعمت إجراء محادثات هاتفية حول أزمة معبر رفح بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس الشاباك رونان بار، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وذكرت مصادر سيادية مصرية، أن محددات الموقف المصرى واضحة ومعلنة للجميع، ومثل هذه التقارير ليس لها أي أساس من الصحة.

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأميركية أنه لا يمكن ولا ينبغي تعطيل دخول المساعدات لقطاع غزة، ومن ناحية أخرى أعلنت حركة حماس فقدان الاتصال بعناصرها التي تتولى حراسة 4 من الأسرى الإسرائيليين في غزة.

من ناحيته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته تناقش حاليا عملية نفي قادة حركة حماس، إلا أن هذا الخطوة تعتمد أولا على استسلامهم.