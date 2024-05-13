استقالة ضابط أمريكي في وكالة الاستخبارات احتجاجا على دعم واشنطن لإسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 مايو 2024 10:29 مساءً - قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن ضابطا في وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، قدم استقالته من منصبه احتجاجًا على دعم أمريكا لإسرائيل خلال حربها على قطاع غزة، وذلك مع اشتداد المشاعر ضد الصراع داخل إدارة بايدن وفي جميع أنحاء البلاد.

وذكرت الصحيفة أن الرائد في الجيش هاريسون مان، محلل شؤون الشرق الأوسط في وكالة الاستخبارات الدفاعية DIA، ونشر على موقع LinkedIn الاثنين أنه سيستقيل بسبب دعم الإدارة للحرب في غزة.

وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية، حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بالمال والسلاح وفي المحافل الدبلوماسية، لشن حرب مستمرة منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني وإصابة ما يقرب من 78 ألف أخرين، فضلا عن وجود الآلاف تحت الأنقاض.