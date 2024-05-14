أحمد جودة - القاهرة - موعد نزول معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2024 بالرقم القومي

يُعَدُّ معاش التكافل والكرامة أحد أهم الدعم المالي لأصحاب الدخل المنخفض والفئات المحتاجة، ويَبحث الكثيرون عن موعد صرفه خلال شهر مايو 2024؛ حيث يَعتَبره بعضهم دخلًا شهريًّا يُسَاعِدُهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية. يُلخَّصُ فيما يلي جميع التفاصيل المتعلقة بموعد الصرف لهذا الشهر، فضلًا عن كيفية الاستعلام عنه.



موعد نزول معاش تكافل وكرامة



ينتظر الكثيرون من مستفيدي معاش تكافل وكرامة موعد نزول الدفعة الجديدة من المعاش، والتي تقرر صرفها في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي، وبالنسبة للدفعة الجديدة من المعاش عن شهر مايو ستكون في يوم الاربعاء الموافق 15/5/2024، وستأتي ا لدفعة الجديدة بتطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي، ويكون إجمال الزيادة التي تم تطبيقها في هذا العام نحو 55%.



طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024



عمليات بحث متكررة من قبل المواطنين حاليًا عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وهذا بعد إعلان وزارة التضامن عن إمكانية الاستعلام عن المعاش بهدف معرفة قيمة الزيادة الجديدة، ويمكن للجميع الاستعلام عن المعاش من أي محافظات الجمهورية من خلال الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، وهذا من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر شبكة الانترنت.

الضغط على أيقونة معاش تكافل وكرامة.

إدخال اسم المستفيد رباعي.

الضغط على الشهر المرغوب الاستعلام عن قيمة معاشه وهو شهر مايو 2024.

إدخال رقم الجوال الخاص بالمستفيد.

الضغط على زر الاستعلام.

على الفور ستظهر نتائج البحث من موعد نزول المعاش وقيمة المعاش.