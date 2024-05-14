محمد كامل عمرو: ترامب انتهازى وبايدن فى مأزق كبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 12:32 صباحاً - أكد السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مأزق كبير في ظل وجود انشقاقات داخل الحزب الديمقراطى بسبب مطالبهم في أخذ موقف أكثر تقدما ضد إسرائيل، إضافة إلى رغبته لإرضاء اليمينين بدعم إسرائيل لكسب ثقتهم في الانتخابات، وفى نفس الوقت لا يحب أن يعرض نفسه للهجوم من اليمين.

وأضاف محمد كامل عمرو خلال لقاء ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن إسرائيل بدأت تقول إن من يقوم بمظاهرات ضدها فهو يعادى السامية، لافتا إلى أن ترامب رجل انتهازى ليس لديه أى نوع من المبادىء يتهم كل يهودى أمريكى صوت للحزب الديمقراطى أنه خائن لإسرائيل، مما أثار رد فعل كبير فى اليهود أنفسهم.

وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن امتناع العرب فى أمريكا عن التصويت لبايدن فى الانتخابات سيضره، موضحا أنه صعد خطابه عندما دخل الاحتلال رفح الفلسطينية وهدد بمنع إرسال صفقات السلاح لهم، وشعر أن عملية رفح تزيد وقد يتدخل أطراف أخرى لا يحب أن تدخل فى الصراع.