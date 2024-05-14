خبراء بحرينيين: القمة العربية استثنائية ومصر تحقق نقلة نوعية فى تاريخ القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 12:32 صباحاً - عقد عدد من المسؤولين والمحللين السياسيين ندوات على هامش افتتاح المركز الإعلامي لتغطية القمة العربية بالبحرين والمقرر انعقادها الخميس المقبل.

وقال رئيس مركز الاتصال البحريني أحمد العريفي، إن الحكومة البحرينية حرصت على تسهيل التغطية الإعلامية لكافة الإعلاميين وذلك في ظل استثنائية الحدث الذي يأتي في ظروف خاصة جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

ومن جانبه، قال عبد الله إلهامي، رئيس تحرير جريدة الوطن البحرينية، إن البحرين تحرص على ان تكون القمة استثنائية حيث استمرت التحضيرات لمدة عام كامل، سواء بزيارات ملكية او الزيارات التي قام بها وزير الخارجية

واعتبر ان استثنائيّة القمة جاءت نتيجة الاحداث التي تشهدها المنطقة، خاصة فيما يتعلق بفلسطين جراء العدوان على قطاع غزة

واضاف ان استثنائية القمة تاتي جراء انها المرة الاولى التي تستضيفها البحرين، وبالتالي فان القمة المقبلة ستكون مختلفة عن سابقيها في ظل الظروف الاستثنائية التي تعقد فيها

واعتبر ان قرار الدولة المصرية فيما يتعلق بالانضمام لدعوى جنوب أفريقيا يعتبر نقلة نوعية في اطار القضية الفلسطينية وهو ما يحمل تاثيرا مهما على فعاليات القمة العربية.

واضاف ان مصر تمثل عمق عروبي وراسخ في وجدان الدول العربية في ظل دورها الكبير في تدعيم العمل العربي المشترك، بالاضافة إلى كونها مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، موضحا ان المواقف المصرية البحرينية تتسم بالتوافق سواء داخليا او خارجياً.

واعتبر ان البحرين تؤمن بالعمل العربي المشترك، موضحا ان حرصها على إنجاح القمة، هو تاكيد على رسالتها بانه لا بديل عن تماسك بيت العرب، حيث ان جميع الأطراف يسعون إلى توحيد الصف العربي وانهاء الانقسام منذ ٢٠١١، وهو ما يمثل امر طبيعي في ظل ما يواجه العالم من تحديات سواء سياسية أو اقتصادية أو تنموية.

بينما قال المحلل السياسي البحريني عبد الله الجنيد إن تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة لصالح عضوية فلسطين يمثل ضغطا كبيرا على المجتمع الدولي، موضحا ان الفيتو الأمريكي لا يمنع الدول من الاعتراف بفلسطين.

وأضاف التصويت الأخير فرض واقعا دوليا، خاصة وان عددا من الدول النافذة انتصرت لفلسطين، وبالتالي تبقى الخطوة انتصارا مهما.

وعن السياسات الاسرائيلية، قال الجنيد، في ندوة على هامش افتتاح المركز الصحفي لتغطية القمة العربية المقررة بالبحرين الخميس المقبل، أن الهدف الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الحفاظ على إرثه الشخصي وبقائه في السلطة، مؤكدا ان إقدامه على ارتكاب حماقة من شأنها استفزاز مصر او غيرها من دول الجوار ستكون غير محسوبة بالمرة.

واعتبر ان الحاجة في المنطقة العربية تبقى ملحة لقرارات عربية ينتج عنها سياسات فعلية على الارض، وليس مجرد قرارات ادبية، موضحا ان هذا الامر يمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك