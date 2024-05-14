أستون فيلا ضد ليفربول.. تعادل أصحاب الملعب بهدفين فى 3 دقائق.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 12:32 صباحاً - خطف فريق أستون فيلا التعادل ضد ليفربول بهدفين فى 3 دقائق لتصيح النتيجة 3-3 قبل نهاية الوقت الأصلى للمباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 203-24.

وجاء هدفا أستون فيلا ضد ليفربول عبر جون دوران وجاء الأول في الدقيقة 85 والثانى فى الدقيقة 88، لتتحول النتيجة إلى التعادل 3-3.

أستون فيلا ضد ليفربول

وفقد ليفربول حظوظه فى الحصول على الدوري الإنجليزي، حيث يخوض الريدز المباراة بأعصاب هادئة بعدما فقد فرص المنافسة على اللقب خلال الموسم الحالي.

بينما يدخل أستون فيلا المباراة ويسعى لضمان المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يطمح الفيلانز للفوز وحصد النقاط الثلاث، لحسم بقائه ضمن أندية المربع الذهبي، والتأهل رسميا لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، دون انتظار نتائج اللقاءات الأخرى.ترتيب الدوري الإنجليزي

ويبتعد أستون فيلا بفارق 7 نقاط أمام توتنهام، صاحب المركز الخامس فى ترتيب البطولة، الذي مازال يمتلك لقاءً مؤجلًا.

ويحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، جمعها من 36 مباراة، وفاز فى 23 مواجهة وتعادل 9 لقاءات وخسر4 مرات.

بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الرابع بترتيب البريمرليج برصيد 67 نقطة جمعها من 36 مباراة حيث حقق 20 انتصارا و7 تعادلات ، وتلقى 9 هزائم.

أستون فيلا ضد ليفربول

وفاز أستون فيلا مرة واحدة فقط وخسر 10 مباريات من آخر 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول، حيث تغلب عليه بنتيجة 7-2 في فيلا بارك في أكتوبر 2020.

فيما فاز ليفربول بمباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أستون فيلا أكثر من أي منافس آخر (16) مباراة .

وشهدت المواجهات الأربعة الأخيرة بين أستون فيلا وليفربول على ملعب فيلا بارك في جميع المسابقات افتتاح التسجيل خلال الدقائق الخمس الأولى من المباراة، حيث قام الفريقان بذلك مرتين.

ولم يفز الفريق الضيف بأي مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من مباراة أستون فيلا وليفربول، حيث فاز الفريق الضيف في 22 من أصل 57 لقاء بينهما.

ومنذ عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2019، فاز أستون فيلا بمباراته الأخيرة على أرضه في ثلاثة من مواسمه الأربعة، باستثناء التعادل 1-1 مع بيرنلي في موسم 2021-22.

وحقق محمد صلاح لاعب ليفربول رقمًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما نجح في تسجيل هدف وصنع آخر في فوز الريدز ضد توتنهام بنتيجة 4-2 على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023- 2024.

وأصبح محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أكثر من 10 أهداف، ويقدم أكثر من 10 تمريرات حاسمة في 3 مواسم متتالية.

وهو أيضًا ثاني لاعب يسجل أكثر من 10 أهداف في 5 مواسم منفصلة في المسابقة بشكل عام بعد واين روني.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: إزري كونسا، دييجو كارلوس، باو توريس، دينييه

خط الوسط: دوجلاس لويز، جون ماكجين، يوري تيليمانس

خط الهجوم: موسى ديابي، أولي واتكينز، ليون بايلي

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، جوميز

خط الوسط: إيليوت، إندو، ماك إليستر

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، دياز