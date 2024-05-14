عاجل - "احذروا واحترسوا".. بيان مهم وتفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس اليوم في محافظات مصر

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أحمد جودة - القاهرة - نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدة طرق

"احذروا واحترسوا".. بيان مهم وتفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس اليوم في محافظات مصر.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على كافة المحافظات والمدن، ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع تأثر البلاد بـ 3 ظواهر جوية حيث تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحذرت خرائط الطقس من تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونصح خبراء الأرصاد الجوية قائدى السيارات بتوخى الحذر أثناء القيادة وتهدئة السرعة على هذه الطرق منعا لوقوع الحوادث نظرا لانخفاض الرؤية ومن أجل الحفاظ على حياة المارة والركاب.

ومن المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء، للتأثر بمنخفض جوى يساعد على الإحساس باعتدال الأجواء، وتسجل القاهرة 29 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

سرعة الرياح

وتشهد منطقة القاهرة الكبرى رياح نشطة أحيانًا بسرعة 30 كم/س وطقس غائم جزئيًا،

ويسود منطقة جنوب الوجه البحري رياح نشطة أحيانًا بسرعة 30 كم/س وطقس غائم جزئيًا.

وتشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية رياح نشطة أحيانًا بسرعة 32 كم/س، وطقس غائم.

فيما يسود منطقة السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، ورياح نشطة بسرعة 38 كم/س، وطقس غائم جزئيًا،

وتنشط الرياح بسرعة 44 كم/س وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويكون الطقس مشمس.

وتصل سرعة الرياح بسرعة 36 كم/س على مناطق شمال وجنوب الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، ويكون الطقس مشمسًا في النهار.

حالة البحرين

حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.