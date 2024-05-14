نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس اليوم وتحذيرات الأرصاد الجوية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشير تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استقرار الأحوال الجوية على مدار الأسبوع الجاري، حيث ينتظر انخفاض درجات الحرارة في مناطق مختلفة من مصر.

تبدأ هذه الانخفاضات من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وتمتد إلى مناطق شمال الصعيد. ومن المتوقع أن يسود طقس ربيعي بامتياز في هذه المناطق.

وبحسب خرائط الطقس، من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة واستقبال أولى الموجات الحارة الطويلة ابتداءً من منتصف الأسبوع المقبل. ومع ذلك، ستظل الأجواء لطيفة وباردة ليلًا خلال تلك الفترة. ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز 42 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم، يتوقع أن يسود طقس حار نهارًا في معظم المناطق، في حين يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية ومائلًا للبرودة ليلًا في شمال البلاد وشمال الصعيد.

وتحذر خرائط الطقس من تشكل الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة وتقليل السرعة على تلك الطرق لتجنب وقوع الحوادث نظرًا لانخفاض الرؤية وحفاظًا على سلامة المارة والركاب.

وفيما يتعلق بالبحر المتوسط، يكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يتعلق بالبحر الأحمر، يكون حالة البحر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف ومترين ونصف.

توقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

القاهرة 29 18

6 اكتوبر 29 16

بنهــــا 28 17

دمنهور 27 16

وادى النطرون 29 16

كفر الشيخ 28 18

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 18

شبين الكوم 28 17

طنطا 28 17

دمياط 24 19

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 30 17

السويس 29 18

العريش 26 18

رفح 25 17

رأس سدر 30 21

نخل 27 14

كاترين 25 12

الطور 28 20

طابا 27 19

شرم الشيخ 32 22

الاسكندرية 25 16

العلمين 24 15

مطروح 23 16

السلوم 25 15

سيوة 29 14

رأس غارب 31 22

الغردقة 31 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 31 23

شلاتين 32 23

حلايب 29 24

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 29 24

الفيوم 30 17

بني سويف 30 17

المنيا 31 18

أسيوط 30 17

سوهاج 32 20

قنا 34 22

الأقصر 34 21

أسوان 35 22

الوادى الجديد 32 19

أبوسمبل 35 23