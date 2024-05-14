وزارة الصحة: توفير خدمة تشخيص الأمراض الصدرية عن بُعد بالمستشفيات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 09:36 صباحاً - أكدت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوي محافظات الجمهورية بالمجان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات المقدمة شملت العيادات الحارجية المجانية والاقتصادية، والعيادات المسائية وأقسام الطوارئ.

وأشار عبدالغفار إلى تشخيص العديد من الحالات عن طريق التشخيص عن بعد (Tel medicineوذلك بمستشفيات صدر (المعمورة، ومنوف، دمنهور، وطنطا، المنصورة، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ).

ومن جانبه، قال الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي إنه تم تركيب وحدة تشخيص عن بعد بمستشفي صدر سوهاج، بالإضافة إلي تزويد مستشفي صدر شبين الكوم بجهاز أشعة مقطعية وإفتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفي صدر المنصورة، وتزويد مستشفي صدر بني سويف بأجهزة ليزر بقسم العلاج الطبيعي.