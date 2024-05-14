رئيس بحوث الصحراء السابق: مستقبل مصر يلبى احتياج السكان من الغذاء والتصنيع

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 10:37 صباحاً - تحدث الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء السابق، عن دور مشروع "مستقبل مصر" فى إنقاذ مستقبل مصر الزراعي، قائلا: "مستقبل مصر من المؤسسات الجديدة الناشئة فى مجال المطور الزراعى، والذى يعمل على تلبية احتياج السكان من الغذاء وفائض للتصدير والتصنيع وجلب العملة الصعبة".

وأضاف نعيم مصيلحي خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه من المهم تدوير مياه الصرف الزراعى، والدولة لديها 3 محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى منها مشروع المحسنة بـ 1.2 مليون متر مكعب فى اليوم، وبحر البقر 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم، ومحطة الدلتا الجديدة فى مستقبل مصر 7.5 مليون متر مكعب فى اليوم، وهو ما يساوى 14 مليون متر مكعب فى اليوم يتم تدويرهم واستخدامهم فى الزراعة لاستغلال أكبر قدر ممكن من مياه الرى لتحقيق جدارة إنتاجية فى المحاصيل.

ولفت نعيم مصيلحى إلى أن الإرادة القوية للرئيس السيسى والرؤية الاستراتيجية اعتمادا على مخططات الوزارات المختلفة والخبراء من المراكز البحثية لوزارة الزراعة يوضحون البيانات الدقيقة عن الأراضى الصالحة للزراعة.