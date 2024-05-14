وزارة التعليم تكشف موعد التقدم للصف الأول الابتدائى العام الدراسي المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 10:37 صباحاً - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد التقدم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي المقبل 2024,2025، حيث من المقرر أن يبدأ التقدم اعتبارا من أول يونيو 2024، على أن يتم تحديد الشروط والضوابط .

الجدير بالذكر أنه فور تقدم ولي أمر الطفل للصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل بجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات، على أن لا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (أربع سنوات)، وللصف الأول الابتدائى لا يقل عن (ست سنوات) ولا يزيد عن (تسع سنوات)، وأنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.