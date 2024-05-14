6 الف جنية كاملة.. الاجهزة الكهربائية في مصر تنخفض لمستوى غير متوقع (اسعارها اليوم)

انت الأن تتابع خبر6 الف جنية كاملة.. الاجهزة الكهربائية في مصر تنخفض لمستوى غير متوقع (اسعارها اليوم)والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، تزايدت الحاجة لأجهزة كهربائية تساعد على التخفيف من حدة الحرارة مثل التكييفات والمراوح. في هذا السياق، جاءت تصريحات الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، لتبشر بانخفاض متوقع في أسعار هذه الأجهزة، وهو ما تأكد بالفعل بتخفيضات ملحوظة في الأسواق.

التوقعات الأخيرة وتأثيرها على سوق الأجهزة الكهربائية

وفقاً لتوقعات الدكتور علاء عز، شهدت الأسواق انخفاضاً في أسعار الأجهزة الكهربائية قد يصل إلى 10% خلال الشهر القادم. هذا الانخفاض جاء نتيجة لعدة عوامل منها استقرار سعر الصرف والإجراءات الجمركية التي ساهمت في تخفيض التكاليف على المستوردين والمصنعين.

أسعار الأجهزة الكهربائية الرئيسية في السوق اليوم

تفاصيل الأسعار الجديدة للأجهزة

البوتاجازات:

تتراوح أسعارها حالياً بين 8,000 و 22,000 جنيه مصري، ما يعكس تنوعاً في الخيارات والأسعار.

الديب فريزر:

يتراوح سعره من 7,000 إلى 32,000 جنيه مصري، بخيارات متعددة تناسب كافة الاحتياجات.

الثلاجات:

متوسط الأسعار يقدر بـ55,000 جنيه مصري، مؤشر على الطلب العالي والتقنيات المتطورة.

المراوح والمكاوي:

تبدأ أسعار المراوح من 700 جنيه وتصل إلى 2,500 جنيه، بينما تتراوح أسعار المكاوي من 600 إلى 3,000 جنيه مصري.

تحليل الأسعار الحديثة لأجهزة التكييف

التكييفات والانخفاض الأخير في الأسعار

التكييف بقوة 1.50 حصان:

سجل انخفاضاً بمقدار 6,000 جنيه، حيث أصبح سعره الآن بين 19,000 و 25,000 جنيه.

التكييف بقوة 2.25 حصان:

انخفض بمقدار 5,000 جنيه، ليتراوح سعره حالياً بين 30,000 و 35,000 جنيه.

التكييف بقوة 3 حصان:

شهد انخفاضاً يتراوح بين 5,000 و 10,000 جنيه، مع أسعار تتراوح الآن بين 40,000 و 45,000 جنيه.

يمثل الانخفاض في أسعار الأجهزة الكهربائية،