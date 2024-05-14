نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام امتحانات النقل الإعدادي بالقاهرة والجيزة اليوم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تختتم امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 لطلاب سنوات النقل بالمرحلة الإعدادية بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء.
ويستكمل طلاب صفوف النقل للمرحلة الثانوية، داخل لجان امتحانيه مؤمنة، لليوم السادس على التوالي.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 بالقاهرة
-الأربعاء 8 مايو: اللغة العربية
-السبت 11 مايو: رياضيات، فلسفة
-الإثنين 13 مايو: اللغة الأجنبية الثانية، تاريخ
-الاربعاء 15 مايو: اللغةالأجنبية لأولى
-السبت 18 مايو: الفيزياء
-الإثنين 20 مايو: الجغرافيا
-الأربعاء 22 مايو: أحياء
جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 بالقاهرة
-الخميس 9 مايو: اللغة العربية
-الأحد: 12 مايو: تطبيقات الرياضيات، جغرافيا
-الثلاثاء:14 مايو: اللغةالأجنبية الأولى
-الأحد 19 مايو: الفيزياء، التاريخ
-الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية الثانية، الكيمياء، علم النفس والاجتماع
-الخميس 23 مايو: أحياء، الفلسفة