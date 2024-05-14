ويستكمل طلاب صفوف النقل للمرحلة الثانوية، داخل لجان امتحانيه مؤمنة، لليوم السادس على التوالي.

أحمد جودة - القاهرة - تختتم امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 لطلاب سنوات النقل بالمرحلة الإعدادية بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام امتحانات النقل الإعدادي بالقاهرة والجيزة اليوم في المقال التالي

محمد يوسف

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