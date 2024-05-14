نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الداخلية تعلن فتح باب القبول في معهد معاوني الأمن لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الداخلية بيانًا تعلن فيه بدء قبول دفعة جديدة من الراغبين في التقدم لاجتياز الاختبارات المخصصة للقبول بمعهد معاوني الأمن لعام 2024، ممن تنطبق عليهم الشروط.

وفيما يلي تفاصيل الشروط وموعد التقديم.

شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2024

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط الواجب توافرها للالتحاق بمعهد معاوني الأمن لعام 2024، وتشمل:

1. الجنسية: يجب أن يكون المتقدم مصري الأصل والجنسية.

2. العمر: يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 19 عامًا وألا يزيد على 25 عامًا.

3. السيرة والسلوك: يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

4. السجل الجنائي: لا يُقبل من سبق الحكم عليه في أي عقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5. الوظيفة السابقة: لا يُقبل من سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام.

6. المؤهل الدراسي: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها.

7. الشروط الصحية: يجب اجتياز الشروط الصحية المحددة من قبل المجلس الطبي لهيئة الشرطة، وكذلك اجتياز الاختبارات البدنية والصحية.

8. الطول: يجب ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

موعد التقديم بمعهد معاوني الأمن 2024

أعلنت وزارة الداخلية أن التقديم الإلكتروني في معهد معاوني الأمن لعام 2024 سيفتح اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 مايو 2024، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024. وأكدت الوزارة على ضرورة التعامل فقط من خلال الموقع الرسمي الخاص بها أو التردد على معاهد الأمن المعلن عنها.

هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير فرص الالتحاق بمعهد معاوني الأمن للشباب المستوفين للشروط، بهدف إعداد جيل جديد من معاوني الأمن بمواصفات ومعايير محددة.