مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 وزيادة الدعم بنسبة 15%

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أحمد جودة - القاهرة - يتساءل الملايين من المستفيدين عن مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024.

مع الحاجة الماسة للمال لتلبية الاحتياجات الأساسية، ينتظر المواطنون بفارغ الصبر موعد صرف المعاشات.

في هذا السياق، أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة بنسبة 15% لمستفيدي معاشات تكافل وكرامة، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المتعففة التي تعاني من ظروف صعبة.

تفاصيل صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024

موعد الصرف



أعلن الدكتور نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، أن صرف معاش تكافل وكرامة سيبدأ صباح يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2024، ويستمر لمدة 5 أيام.

طرق صرف المستحقات:



- من خلال مكاتب البريد

- عبر خدمة فوري

- باستخدام الكارت المخصص من ماكينات الصراف الآلي (ATM)

- من البنوك الزراعية

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن التفاصيل المتعلقة بالدعم بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

1. التوجه إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الإنترنت.

2. اختيار برنامج تكافل وكرامة.

3. إدخال الرقم القومي.

4. النقر على زر استعلام.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتيسير الأمور وتقديم الدعم للأسر المحتاجة، مع تخصيص رابط للاستعلام واستمرار استقبال طلبات جديدة للانضمام إلى البرنامج.