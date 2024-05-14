جامعة حلوان تفعل دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 11:33 صباحاً - ورشة عمل للتعريف باختصاصات عمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة #بجامعة_حلوان وتفعيل دورها تحقيقاً لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030

استمراراً لدور قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في رفع الوعى لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لتأهيل جيل واعى متميز قادر على مواجهة التحديات والقضايا المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ورشة عمل عن دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة و التعريف باختصاصات عمل الوحدة وتفعيل دورها لدعم وتمكين المرأة والفتاة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص تحقيقاً لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 ورؤية مصر 2030 المبنية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أقيمت ورشة العمل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة

واشراف الدكتورة رحاب القصير مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة والمدرس بكلية الطب .

وحاضر فى ورشة العمل نخبة من المتخصصين منهم الاستاذة شيماء نعيم مدير عام الادارة الاستراتيجية بالمجلس القومى للمرأة، الاستاذة رانيا طه مدير إدارة التخطيط بالمجلس القومى للمرأة، الدكتورة صفاء خضير وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سماح ربيع أستاذ الطب النفسي بكلية الطب بجامعة حلوان.

وتناولت الندوة الجانب التوعوي بقضايا العنف ضد المرأة من النواحي الاجتماعية والنفسية، حيث تم مناقشة تعريف العنف وأنواعه، والأطر الوطنية والدولية لدعم وتمكين المرأة والفتاة، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ودور المجتمع في التصدي للعنف، ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين.