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غلق وتشميع محل رخام لإحداث إزعاج للمواطنين في أوسيم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق وتشميع محل رخام لإحداث إزعاج للمواطنين في أوسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت محافظة الجيزة شكوي المواطنين بشارع التأمين الصحي بمركز ومدينة أوسيم من قيام محل لقطع الرخام بإحداث ازعاج للمواطنين على مدار اليوم والغلق في ساعات متاخرة من الليل مع وجود مرضي وكبار السن مما يؤثر عليهم.

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مركز أوسيم بفحص الشكوي والتعامل معها للاستجابة للمواطنين حيث تم غلق وتشميع المحل المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حياله بعد ثبوت مخالفته لمواعيد العمل وعدم الالتزام بإجراءات الامن والسلامة.

وفي نفس الاطار شنت محافظة الجيزة من خلال حي امبابة حملات لرفع الإشغالات والتعديات بمحيط عددًا من المستشفيات وبشوارع ارض الجمعية ومحمد حجازي والعامل الأول للتسهيل علي المواطنين استجابة للشكاوي الواردة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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