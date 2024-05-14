نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنطلق السبت.. مدارس الجيزة جاهزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجرى الأستعدادات على قدم وساق بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لإنطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 5/18/ 2024.

حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، الإمتحانات التي تنطلق يوم السبت 18/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأحد 19/5/2024 امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والإثنين 20/5/2024 امتحان مادة الهندسة، والثلاثاء 21/5/2024 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والأربعاء 22/5/2024 امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والخميس 23/5/2024 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية "خاص بمدرسة السعيدية".

من ناحية آخرى شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة التصدى لمحاولات الغش الإلكترونى بالامتحانات وتصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش، كما شددت الوزارة على تطبيق القانون وحرمان أى طالب يقوم بتصوير أسئلة ونشرها على صفحات الغش.

وحددت وزارة التربية والتعليم حالات إلغاء امتحان الطالب أو الحرمان منه، حيث يلغى امتحان الطالب في امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها حال قيامه بتصوير أو طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثناءها سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشترك أو شرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعال.