نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفتيش أكثر من مرة.. إجراءات التعليم لمكافحة الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة.. والعقوبة المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافه استعداداتها لمواجهة ومكافحة الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة 2024، التي من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو المُقبل 2024 وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة لتأمين الامتحانات.

استعدادات التعليم لمحاربة الغش الإلكتروني

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2024، باستخدام العصا الإلكترونية أكثر من مرة، عند دخول الطلاب من بوابة المدرسة صباحًا، وقبل دخول الطلبه والطالبات للجان الامتحانية للتأكد من عدم وجود أي وسيلة من الوسائل التي تُساعد على الغش.

وأشات الوزارة إلى أن هُناك تفتيش أخر، سيتم أثناء الامحان، حيث سيتم التفتيش بعد مرور نصف ساعه من بدء الامتحان، لافته إلى أنه سيكون هُناك كاميرات مراقبة داخل اللجان لرصد أي حالات غش على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتورط في حالة الغش أثناء الامتحان.

وأوضحت وزارة التعليم، بأنه سيتم وضع علامات تقنية بكراسة الأسئلة لضبط أي طالب يحاول الغش بالامتحانات، موضحًا أن هُناك أربع نماذج مختلفة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، لافتًا إلى أن الأسئلة واحده ولكن ترتيب الأسئلة مختلفة منعًا للغش.

عقوبة الغش بامتحانات الثانوية العامة 2024

وفي ذات السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم، عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024، وفقًا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، كالأتي:

-الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

-غرامة لاتقل عن 5 الاف جنيه ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه بالنسبة لحيازة هاتف المحمول.

- منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

جدير بالذكر تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، يوم 10 يونيو المقبل لأداء المواد الغير مضافه للمجموع، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم 22 ينونيو 2024.