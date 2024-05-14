نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين" احتجاجًا على عقد مناظرات دينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور يوسف زيدان، عضو مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، عن تفاصيل قراره بالانسحاب من المؤسسة بسبب قرار عقد مناظرة بين إسلام بحيري، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وعبدالله رشدي، وأوضح زيدان أن "عقد المناظرات ليس من مهام المؤسسة ولا من خطة عملها".

أكد زيدان أنه في حال عقد المناظرة، سوف ينسحب تمامًا من مجلس أمناء المؤسسة، مشيرًا إلى أن الدور الأساسي للمؤسسة هو دعم الواقع الثقافي العام وتأسيس معرفة حقيقية وتكريس الفكر المنطقي.

شدد زيدان على أن الاصطدام بالدين ليس هدف المؤسسة، وإنما الهدف هو دعم الفكر والواقع الثقافي في مصر والبلدان العربية. وأشار إلى أن التجربة أثبتت أنه لا جدوى من الجدال الديني.

وفيما يتعلق بالمناظرة المقرر عقدها اليوم بين الكاتب عصام الزهيري وأحد الدعاة على شاشة قناة "الشمس"، قال زيدان إن الزهيري ليس عضوًا بالمؤسسة ولا تربطه بها أي علاقة وليس مفوضًا بالحديث عنها، مضيفًا أن "الأمر ينطبق أيضًا على الكاتبة فاطمة ناعوت".

أكد زيدان أنه "حال الانتهاء من فترة الهوس الحالية بمناظرات مؤسسة تكوين الفكر العربي، سوف نبدأ في خطوات العمل الأساسية في المؤسسة".