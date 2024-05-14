نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تغيير أسعار تذاكر مترو الأنفاق بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مسؤولة من داخل شركة "آر أي تي بي" المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق أنه لن يحدث أي تغيير في أسعار تذاكر مترو الأنفاق مع بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من الخط الثالث، الممتدة من محطة التوفيقية وحتى جامعة القاهرة، والمقرر أن يبدأ تشغيلها غدًا الأربعاء.

أكدت المصادر أن جميع أسعار الاشتراكات والتذاكر ستظل كما هي بالتزامن مع تشغيل هذه المرحلة.

أعلنت وزارة النقل عن بدء التشغيل التجريبي بالركاب غدًا الأربعاء للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث (3C) الذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر، ويمتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور. يشمل هذا الجزء خمس محطات: ثلاث محطات نفقية (التوفيقية، وادي النيل، جامعة الدول)، ومحطة سطحية (بولاق الدكرور)، ومحطة علوية (جامعة القاهرة).

التشغيل التجريبي للمترو

تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي دون ركاب، والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة مثل الإنارة، التكييف، التهوية، ومكافحة الحريق للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها.

كما تم تسيير القطارات لإجراء الاختبارات الديناميكية للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.