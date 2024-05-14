المديريات التعليمية تستعد لعقد اختبارات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد مديريات التربية والتعليم، لعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني، للشهادة الإعدادية، بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وقالت مصادر خاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه جاري تجهيز اللجان الامتحانيه بجميع مدارس الإعدادية وتسليمها، لرؤساء اللجان، لضبط اللجان الامتحانية وتوزيع قوائم ارقام الجلوس.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة، إلى أنه جاري التأكد من طباعة الامتحانات وتسليمها للإدارات التعليمية فجر يوم الامتحان.

وأضافت المصادر، أنه جاري التشديد على الحفاظ وسرية طباعة الامتحانات ونقلها للإدارات التعليمية وعدم فتح الاظرف الامتحانية إلى داخل لجان السير.

جدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية تنطلق يوم الخميس لمحافظة القاهرة، ويوم السبت لمحافظة الجيزة..

واختتم طلاب صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 /2024، للعام الدراسي الحالي 2024، بمحافظتين القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، بينما يستكمل طلاب صفوف النقل للمرحلة الثانوية، داخل لجان امتحانية مؤمنة، لليوم السادس على التوالي.