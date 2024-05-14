نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر يطالبون "التعليم" بـ اتخاذ إجراءات رادعة للمُتسبب بالغش في الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن مشاهد تسريب الامتحانات والغش على جروبات الغش الإلكترونية "شاومينج"، أصبحت متكررة بشكل متكرر ويومي.

وأشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن هذه المشاهد تستلزم وقفه جادة لمكافحة تلك الظاهرة المستفحلة التي لم تعد فقط مقتصرة على الشهادات بل أصبحت في جميع المراحل الدراسية.

وأضافت: " ظاهرة الغش تقضي تمامًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتعطي للطالب الكسلان حق ليس من حقه، وإذا اعتاد الطالب على الغش في الامتحان ولم يحاسب سوف يصبح ذلك سلوك دائم لديه".

وأشارت "الحزاوي" إلى أن ظاهرة الغش يجب أن يتم محاربتها بالتعاون مع المنازل والمدرسة معًا وكذلك الإعلام، إذ أنه يجب على الأسرة أن تربي أبنائها على القيم والأخلاق، لافتة إلى أن الغش حرام وسلوك منهي عنه في جميع الأديان السماوية.

وأكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه يجب على الأسرة عدم الضغط على الطالب لكي يتفوق وتهدده بالعقاب، إذا لم يفعل ذلك متناسية تماما أن لكل ابن قدرات وامكانيات مختلفة، لذا نجد أن الابن قد يلجأ أحيانا لجميع الطرق الغير مشروعة ويغش من أجل الهروب من العقاب وتحقيق أحلام أهله.

وأوضحت أن هناك بعض الأسر لا تهتم بمتابعة الأبناء في الدراسة، لذا نجد أن الأبناء أضاعوا وقتهم فيما لا يفيد، إذ ينعكس ذلك على أدائهم في الامتحان ويلجأون للغش في سبيل النجاح.

وأكدت أنه يجب على الوزارة اتخاذ إجراءات رادعة لكل من يحاول الغش أو يساعد عليه، لأن من أمن العقاب أساء الأدب، لافتة إلى أنه يمكن اللجوء لتعميم نظام البوكليت الذي من خلاله يستعصي الغش، لأن كل طالب لديه ترتيب الأسئلة مختلف عن الآخر مما يحد من الغش بنسبة كبيرة.