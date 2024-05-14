نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التشغيل التجريبي للسيارات الكهربائية في العاصمة الإدارية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن وزارة النقل عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من السيارات الكهربائية في العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من يوم غد الأربعاء.

يتم تشغيل 10 سيارات كهربائية تاكسي لخدمة المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية، وذلك من بين إجمالي عدد 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعًا، وتتضمن 60 سيارة شيفروليه بولت و85 سيارة MG4.

تؤكد الوزارة أن السيارات المعتزم تشغيلها تتمتع بأعلى مستوى من الأمان للركاب، حيث يتم مراقبتها بواسطة كاميرات إلكترونية من الداخل والخارج، وتحتوي على أجهزة تحديد المواقع GPS واتصال دائم بغرفة التحكم المركزية في شركة الاتحاد العربي (سوبر جيت).

كما تعتبر هذه السيارات صديقة للبيئة ولا تنبعث منها أي صوت أو انبعاثات للعوادم، وتقودها سائقين مدربين.

وتقدم الوزارة خدمة حجز السيارة عبر التطبيق الذكي للهاتف المحمول، الذي سيتم إطلاقه مع بدء التشغيل، مع إمكانية الدفع عن طريق الكريديت كارد أو الدفع النقدي، بالإضافة إلى وجود خط ساخن (19157) لتلقي الشكاوى والمقترحات من الركاب لتحسين الخدمة والرفاهية.