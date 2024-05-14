وزيرة الهجرة تصل بني سويف لبدء جولة بالمحافظة في إطار المبادرة الرئاسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 02:25 مساءً - في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى مقر ديوان عام محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، لبدء جولتها بالمحافظة، حيث كان في استقبالها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، خلال لقائها المحافظ، إن زيارة محافظة بني سويف تستهدف لقاء أهالي المحافظة للنقاش معهم وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بجانب تعريفهم بسبل الهجرة الآمنة، حيث تستهدف الوزارة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، الحفاظ على أرواح شبابنا من "مراكب الموت" التي تعرض حياتهم للخطر وذلك من خلال زيارة المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ومن بينها محافظة بني سويف، لافتة إلى أن وزارة الهجرة تعمل على ملف التدريب من أجل التوظيف، كبديل آمن لشبابنا تماشيًا مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.

وخلال اللقاء أكد محافظ بني سويف الدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال إشرافها على المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لعلاج أسباب الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة، بالتعاون بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الدولية والمحلية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بالطرق الصحيحة للهجرة الآمنة، سواء للدراسة أو العمل خارج مصر.

هذا وقد تبادل الجانبان إهداء الدروع التذكارية تكريما وتقديرا للجهود المبذولة.

وستتضمن الزيارة استعراض جهود المجلس القومي للمرأة لتوعية السيدات والأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتدريبهن على المهن التي من شأنها توفير البديل الآمن والحياة الكريمة، وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية، ويأتي ضمن استراتيجية وزارة الهجرة للتوعية والتدريب.

كما ستتضمن الزيارة تفقد وزيرة الهجرة، المركز المصري الألماني بجمعية رعاية المؤسسات بمدينة بني سويف، وتفقد القافلة الطبية بقرية علي حمودة، فضلا عن استعراض أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن مبادرة "مراكب النجاة" وبعض النماذج الناجحة من الشباب أصحاب المشروعات.