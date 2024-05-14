البيئة تستكمل فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة ” صحتنا من صحة كوكبنا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 02:25 مساءً - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انه تم استكمال فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة " صحتنا من صحة كوكبنا"، من جامعة المنوفية وبمشاركة جامعتى الزقازيق والسادات، لافتةٍ ان المسابقة تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع شركة سانوفي مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية ، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات .

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن ذلك يأتى ضمن الجهود التوعوية لوزارة البيئة ، لطلاب الجامعات ليس فقط من خلال تضمين المفاهيم والمصطلحات البيئية في الكتب والمناهج الدراسية ولكن من خلال أنشطة وبرامج توعوية متنوعة من اجل اشراكهم وابراز دورهم في إيجاد حلول للمشكلات البيئية المختلفة، وتشجيعهم على تنفيذ مشاريع تخدم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على دعم الوزارة المتواصل لأفكار وابتكارات الشباب لخلق حلولا تتناسب مع التطور المتسارع في المشكلات والعلم والتكنولوجيا .