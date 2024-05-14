"العدل الدولية" تعقد جلسات استماع لبحث تدابير طوارئ إضافية ضد إسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 02:26 مساءً - أعلنت محكمة العدل الدولية، عن عقد جلسات استماع بشأن تدابير طوارئ إضافية ضد إسرائيل يومي 16 و17 مايو الجاري، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

يذكر أن جنوب أفريقيا تقدمت بطلب الأسبوع الماضى لفرض تدابير إضافية بسبب الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 35173 شهيدا، و79061 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضى.

وقال إعلام فلسطيني، إن مستشفيات شمال القطاع ومحافظة غزة لا تعمل ومئات الآلاف من الجرحى معرضون للموت جراء التضييق على المراكز الصحية.