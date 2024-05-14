وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ضيف "في المساء مع قصواء" الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 02:26 مساءً - يحل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الثلاثاء ضيفًا على برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ويذاع على قناة "CBC".

ومن المقرر أن يتناول اللقاء مجموعة من أهم الملفات الرياضية والشبابية التي تشغل الرأي العام.

وتناقش الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "فى المساء مع قصواء" أهم القضايا المحلية، والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع حيث يذاع البرنامج الساعة التاسعة مساء أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.