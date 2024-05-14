نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم عيسى: الإسلام السياسي والسلفي غيّبا العقل المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن تيار الإسلام السياسي والسلفي "مسح عقل المصريين"، موضحًا أن هذا التيار يتعامل مع تعدد الأفكار على أنه "ملعون ومطرود من الملة".

خلال تقديمه لبرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، مساء الإثنين، أشار عيسى إلى أن التيار الإسلامي السياسي والسلفي يتحدث دائمًا عن الإجماع، بالرغم من عدم وجود توافق بينهم، متسائلًا: "لماذا هناك الإخوان المسلمين، والسلفيين، والسلفيين الجهاديين؟".

وأضاف عيسى أن هذا التيار قد أزال أي فكرة للاختلاف والنقاش والحوار والجدال على مدار الـ50 سنة الماضية.

وأوضح أن أي رأي مغاير أو تعدد في الأفكار يعتبر ملعونًا ومطرودًا من الملة ومتهمًا بالردة والإلحاد والكفر.

وتابع عيسى بأن "العقل الجمعي هش ومستعد لقبول أي شيء؛ لأنه لم يعتد أو يمارس حق الاختلاف والنقاش والمناظرة والحوار أو حتى السؤال".

واختتم بقوله: "عندما تتصل سيدة فاضلة ببرنامج فتاوى وتسأل الشيخ عن شيء بسيط، الشيخ يلجمها بفتوى واحدة، بدلًا من أن يوضح لها تعدد الفتاوى من مذاهب متعددة لتختار ما يناسبها".